證交所與富時指數公司合編台灣指數系列成分股調整公布，欣興（3037）新入列台灣50指數成分股、至為搶眼，時值歲末年終調整布局之際，新入列指數成分股可望創造吸引更多資金進駐空間。

金控旗下投顧指出，基於ABF供需吃緊，欣興不斷調整自身產品結構，毛利率自2020年第四季的14.17％，提升至2021年第三季達24.13％，獲利改善能力明顯追上同業腳步；其次，英特爾於2021年推出新款Whitley伺服器平台，2022年再推出Eagle Stream平台，預期除帶動資料中心等換機需求外，對載板產能消耗也極為龐大，依照目前載板供需結構來看，將導致供給更加吃緊，也有助於載板廠持續提升單位售價與利潤結構。

瑞銀證券則指出，欣興與多位關鍵客戶簽訂長約，以確保訂單量，並分擔初期投資成本，看好欣興有能力避開高折舊壓力衝擊，同時，產品組合與毛利率也將會有長足進步。

與其他台灣ABF同業相較，瑞銀強調，市場現在仍然低估了欣興的獲利揚升空間，而且給予欣興的評價也相對較低，一旦市場正視欣興獲利動能，評價有迎頭趕上契機，給予「買進」投資評等與260元推測合理股價。外資估算，欣興2021年每股純益可較前年度成長逾倍，來到8.38元，2022、2023年持續大增至12.47與18元，換言之，欣興兩年後的獲利將比今年足足多出一個股本。