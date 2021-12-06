KTV包廂是情侶最愛的親密場所之一，於是有網友在PTT在西斯板（sex）發問：「有人在KTV做過嗎？」，沒想到釣出「台灣第一女優」吳夢夢自曝超糗壞壞經驗「被服務生撞見過」，引起網友熱議。

原PO在發文中：「好奇問一下，有人會在KTV做過嗎？」，像唱得太嗨直接來之類的，接著寫道：「我自己是不敢啦！如果服務生突然進來收餐或是什麼的，被撞到會很尷尬」。不過友人曾參加一團KTV活動，聽說很刺激，「不知道是唬爛還是真的」。

沒想到這則貼文意外釣出一名網友，自曝自己在KTV的壞壞經驗「我在好X迪被服務生撞見過」，結果眼尖的網友一秒就認出，留言者的帳號正是「台灣第一女優」吳夢夢，網友得知她在KTV壞壞被目擊，不禁打趣留言：「修蛋幾咧！樓上是在拍片中嗎？」「樓上Respect！」。

此文吸引許多網友留言「有啊！沒什麼特別的，但很怕服務生突然跑進來」、「有啊！很刺激，可是環境很差，還是比較喜歡在乾淨的房間」。還有一名16年KTV經歷的資深服務生現身說：「三大品牌KTV我全做過，廁所隨時都有套子」、「有次去包廂收錢，看到一對國高中年紀的情侶做到一半，害我尷尬的關門」。