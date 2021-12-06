星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，海王星於12/1順行回歸，12/4也有射手座日食的能量降臨，這一波好運能量將會為天蠍座、雙子座、獅子座、射手座、雙魚座帶來幸運，尤其是第一名的雙魚座將有心想事成的好運，一定要好好把握。

▍第五名：天蠍座

天蠍座的財帛宮位有日食發揮力量，工作上有貴人指點，合作客戶與大筆訂單主動向你敲門，有機會加薪或獲得獎金，還可能有久未聯絡的朋友主動歸還欠款。如果一直規劃買房，可把握近期的好運，多多看房，能看到符合預算又喜歡的物件，加上事業順利，繳房貸沒煩惱，有機會順利晉升有房一族。

▍第四名：雙子座

雙子座迎來新月、日食、火星的力量，密切往來的合作夥伴會成為你的貴人，帶來不少訂單與客戶，做出好口碑，使你更有實力來打拚事業。感情方面，命定中的正緣就要到來，也許是過去你從未注意的人，對方可能暗戀你已久，也可能是你幫助過的人，你們會開始頻繁地相處，激起愛情的火花，兩人有機會迅速展開交往。

▍第三名：獅子座

獅子座的戀愛和偏財宮位有火星、日食的能量加持，此時的你很有想法，面對以往卡關的案子或計畫，突然有源源不絕的靈感湧現，將提出令人驚艷的點子，讓長官與同事刮目相看，不僅有機會升職加薪，還可以獲得獎金，長期投資的項目也有回報，財運很旺。感情方面，建議可以向有好感的舊識、同事釋出善意，製造相處機會，說不定對方會向你敞開心房，表達隱藏在心底的愛意。

▍第二名：射手座

射手座的命宮迎來前所未有的改變能量，在這波好運之下，工作、生活、和財運都有許多好機會在等你，如果已經有所想法，不妨大膽嘗試，可以考慮創業，或是邁入有興趣的領域，你會發現阻礙減少了，只要你主動踏出第一步，所有困難都迎刃而解。人際方面，你能夠打入社交圈的核心，表現出領導風範，為你的未來事業打下基礎，結識富貴人脈，夢想中的人生正在一步步的實現。

▍第一名：雙魚座

迎來海王星與木星回歸命宮的雙魚座，好運也跟著回歸，這段時間你的行動力與執行力進入絕佳狀態，任何想完成的事情都能心想事成。同時，你一直在猶豫是否該安排時間進修，學習一項提升技能的課程，在某個時刻這堂課就會出現在你面前，或者是由他人介紹給你，使你的未來人生有更多的好機會降臨。