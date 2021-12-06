臺北市政府警察局近期偵破多起毒品、詐欺、幫派等各類犯罪，展現維護公權力的決心。警政署署長陳家欽特別於今(6) 日親赴北市警局，表揚查緝有功人員，並頒發慰問金。

臺北市政府警察局近期偵破多起毒品、詐欺、幫派等各類犯罪，展現維護公權力的決心。警政署署長陳家欽特別於今(6) 日親赴北市警局，表揚查緝有功人員，並頒發慰問金。(台北市警察局提供)

臺北市政府警察局近期偵破多起毒品、詐欺、幫派等各類犯罪，展現維護公權力的決心。警政署署長陳家欽特別於今(6) 日親赴北市警局，表揚查緝有功人員，並頒發慰問金。(台北市警察局提供)

陳家欽表示，毒品、幫派、詐欺等犯罪是警方執行治安維護的重點工作，其中毒品危害社會甚鉅，毒品溯源，因應疫情解封，毒品走私販毒案件，有賴各警察機關全力查緝，阻絕毒品流入市場。近期臺北市警察局亦破獲多起幫派組織犯罪，此類治安亂源皆易引發暴力犯罪及重大刑案，對於黑幫組織務必秉持除惡務盡的態度全力查緝檢肅。

臺北市政府警察局近期偵破多起毒品、詐欺、幫派等各類犯罪，展現維護公權力的決心。警政署署長陳家欽特別於今(6) 日親赴北市警局，表揚查緝有功人員，並頒發慰問金。(台北市警察局提供)

此外，近期接連偵破組織幫派涉組詐欺集團及從事暴力犯罪，均由檢察官以「組織犯罪條例」起訴，顯見員警妥善運用偵查技巧、證據蒐集完整，感謝有功人員對治安的貢獻，期勉臺北市的員警持續堅守治安、對各類犯罪「零容忍」。

對於即將舉辦之公投安維工作，希望各警察機關按照規劃縝密執行，針對可能發生之相關滋擾案件，各單位均應謹慎防處，讓公投順利圓滿完成。署長陳家欽也提醒任何案件都可能變成社會矚目焦點，諸如先前臺中市大學生遭毆打及彰化縣虐童案之殘暴影片，影像看了令人痛心，經由社群網路輿論發酵衍生社會關切，警察單位受處理案件如有疏失，就應面對錯誤及策進，若是有誤導扭曲事實，各單位應即時澄清說明及謹慎處理，還原事實真相，勿讓以訛傳訛的訊息危及警察機關形象。

臺北市警察局局長楊源明強調，臺北市為首善之都，各種基礎建設完備，員警也具備強大的偵查能量及專業團隊合作力量，對各類犯罪必定堅守「迅速」、「嚴打」的立場。維護首都治安警察局責無旁貸，一旦有犯罪發生，均秉持「除惡務盡」的態度全力查緝，並持續溯追背後犯罪集團及相關共犯，貫澈打擊犯罪的決心。