緝毒犬表演（調查局提供）

法務部調查局為了強化與財政部關務署合作緝毒，7日上午在調查局反毒陳展館，舉行緝毒合作專區揭幕儀式，展示歷年來聯合查緝毒品成果，調查局長王俊力並致贈調查局研發的卡西酮類奈米毒品快篩試劑給關務署長謝鈴媛，宣示調查、關務2單位聯合緝毒決心。

調查局表示，「阻絕於境外、截毒於關口」為政府打擊毒品犯罪理念。今年3月8日前調查局長呂文忠率同毒品防制處人員拜會關務署，為延續去年雙方簽署毒品查緝業務合作備忘錄、發揮共同合作打擊毒品的精神，決定籌設反毒陳展館緝毒合作專區，並於今日揭幕。

調查局指出，緝毒合作專區以調查、關務2單位共同打擊毒品犯罪、緝毒犬卓越表現為陳展主軸，展示主題包括歷年雙方聯合查緝毒品績效、毒品查緝案例、緝毒明星犬排行榜及緝毒犬的一生。

今天的揭幕儀式中，關務署緝毒犬培訓中心還特別安排緝毒犬值勤表演，展現緝毒犬優異的嗅聞毒品能力，為另一活動亮點。未來調查局將藉機關參訪及民眾參觀機會，大力宣導兩單位聯合查緝毒品成效，以彰顯政府打擊毒品犯罪的決心。

調查局強調，反毒是一場無砲聲、無限期的戰爭，面對手法翻新的毒品走私，亟須檢、調各查緝單位及關務署的緊密合作，分進合擊、發揮所長，才能將毒品阻絕於境外、截毒於關口，透過今天的合作專區揭幕儀式，除展現2單位緝毒合作無間的關係外，同時也向心存僥倖的毒梟宣戰，並呼籲國人不要以身試法、害人又害己。

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