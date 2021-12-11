原民會主委夷將‧拔路兒在吉安鄉主持原住民族政策座談會，說明原民會各項政策執行進度。（原民會提供／王志偉花蓮傳真）

原民會主委夷將‧拔路兒、總統副發言人谷辣斯．尤達卡向在場族人致意。（王志偉攝）

考量原住民需求並聽取部落意見領袖意見，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）今在花蓮吉安鄉、富里鄉主持原住民族政策座談會，族人發言相當踴躍，其中原住民保留地、族語推廣等7大議題備受關注，透過現場問答，快速回應各項問題。

原民會今年成立25週年，自10月30日起在全台原住民族地區及都會地區舉辦71場原住民族政策座談會，參與人數已多達3000人，今進入第60場次，花蓮吉安鄉、富里鄉各辦1場。

每場座談會由原民會報告重要政策與執行成果，今上午在吉安鄉阿美族文物館舉行場次，由夷將‧拔路兒主持，縣府原民處副處長督固．撒耘、吉安鄉長游淑貞全程參與，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）稍晚抵達。

就讀台大在地陳姓同學反映，希望在火車站、公車站等公共場域看見族語，以族語標示地點，強化族語視覺化建設；部落婦女則說，希望能提供族人保母聚集的場域，讓小朋友們多接觸，促進族語使用，有地方耆老、頭目關心聚會所建設進度。

夷將‧拔路兒指出，各場次意見領袖總計已提出1189項意見，原住民保留地包括禁伐補償、增劃編、國土規劃等，公共設施興辦、族語推廣、經濟發展、法規制度、住宅政策、文健站設置及教育政策等7大項受關注。

夷將‧拔路兒也請族人上網原住民會官方臉書，「我每天都會關心臉書動態，歡迎族人上網留言」，並透過 QR Code加入Line官方群組，原民會不定期傳送政策進度。

Kolas Yotaka指出，政策推動需要互相合作，中央到地方各單位聚集在一起傾聽基層聲音，一起解決問題，很多問題是需要經過跨部會、局處的關卡，需要一點時間，相信關卡打通了，接下來就能加速進行。