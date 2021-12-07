國民黨內部傳出不滿新北市長侯友宜有空「綠白合」，卻沒空拚公投，侯友宜7日強調，把人民關心的事全力做好才是當務之急，以民意為依歸，全力以赴好好的守住人民健康，用市長的行動對很多議題表示態度與關心。

台北市長柯文哲、侯友宜、桃園市長鄭文燦今同台參加遠見高峰會，藍營傳出不滿侯有空綠白合、沒空拚公投出席公投說明會，國民黨主席朱立倫開後門，甚至被說是侯友宜條款。

侯友宜強調，大家最關心的還是人民的健康、國家安全、產業發展議題為主，市長的身分要好好努力做事，人民關心、想要我們去做的事都全力以赴，才是當務之急。

他表示，市長最重要的是要以行動保護人民健康、國家安全，帶動未來產業發展，這才是市長也是國民黨內部有的想法，要以民意為依歸，全力以赴好好的守住人民健康，用市長行動對很多議題表示態度與關心。

柯文哲則說，活在世界上，一個社會100％只有北韓，不可能做一件事所有人都滿意；鄭文燦認為，侯友宜為難的地方大家都了解，北北基宜桃對核四重啟都是不贊成的，這是一個事實，首都圈有3個核電廠，1000萬人口、80公里核災逃難圈，若核電能結束對台灣都是好的。