前總統馬英九向新北市長侯友宜喊話，希望侯在最後階段站出來4個都同意。侯友宜今（13）日表示，過去已講得非常清楚，中央要積極處理核安與核廢料，我們才有資格和能力用核電，他的態度自始至終沒變過，他相信用這樣的態度面對核能安全及未來能源方向，這才是應有的責任。

侯友宜說，有錢的中央應該要面對核廢料何去何從，說清楚未來核安怎麼做，希望中央快速處理核廢料，讓我們有資格能來談乾淨能源。