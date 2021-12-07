社會新鮮人找工作不容易，一名女網友表示，面試數次的她，已經第4次被面試官以「你沒相關經驗，我們不用沒經驗的人」打槍，讓她非常生氣，直呼車錢、時間都被浪費掉，文章一推出立刻引起網友共鳴，直呼「寫無經驗都是寫心酸的」。

一名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，她投過許多履歷，也獲得不少面試機會，但已經是第4次，面試官在看完履歷後直接打槍「你沒相關經驗，我們不用沒經驗的人」，讓她非常生氣。

該名女網友說明，每次投履歷時她都會特別注意對方的徵才要求，但明明公司寫著「應屆畢業生可、無經驗可」，面試後卻又直接打槍她，讓她相當無奈，直呼車錢、時間都被浪費掉。

文章一推出立刻引起網友共鳴，「很多公司都這樣，資訊寫的不清不楚，不符合資格還是叫來面試，搞不懂這些人的心態」、「最好先打個電話確認再去」、「真的浪費雙方的時間，他們要缺業績也不是這樣隨便找人，好像面試者的時間就不是時間一樣」、「他們HR能找到人過來面試比較重要，不會為面試者想那麼多的」、「寫無經驗都是寫心酸的」。