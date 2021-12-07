近期股價大漲的照明設備廠中電（1611），7日公告自10月自結獲利，10月營收1.48億元、與去年同期持平，稅前淨利0.33億元、年增560％，每股盈餘0.09元、年增400％。累計今年前十月EPS 0.19元。

中電近一個多月來成為資金追捧的標的，10月底股價自底部約10.5元出量起漲，6日收18.1元，創下八年來新高價，7日收黑收17.8元，近一個多月來波段漲幅逾七成，近五日成交均量逾4萬張。

中電指出，由於時序近年底，照明設備產品銷售仍大致穩定，不過在管銷上做有效控制，使單月的獲利金額，較去年同期明顯增加。

值得注意的是，中電在全台北中南各地投資性不動產帳面約有22億元，目前每年可貢獻租金約近8000萬元，以辦公室為最多，去年第一季將台南善化、新市樹谷園區9610坪土地，以6.9億元出售給日揚科技，隨其建廠進度達到建蔽率20％的可過戶認列標準，2.8億元處分利益可望於今年第四季認列，預計貢獻每股約0.87元，全年度獲利可望超越去年的0.23元。