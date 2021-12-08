林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，被挖出藏在背後的是綠營網軍產業疑雲，民進黨前發言人顏若芳7日卻在臉書發文稱「政府從未養網軍也不可能養網軍」，但網友就貼出過去副總統賴清德對總統蔡英文喊話的內容，希望網軍停止不實的抹黑，反問「你的意思是副總統造謠嗎？」

林秉樞施暴案被揪出後，許多人懷疑林秉樞是綠營網軍，甚至可能是網軍頭，台北市長柯文哲日前就表示「執政者、有權力的人怎麼節制自己的權利」，並號召民眾「一人一信」，希望行政院長蘇貞嚴查網軍。

顏若芳為此在臉書發文回擊，稱「政府從未養網軍也不可能養網軍」，認為柯文哲說別人之前應該要先看看自己，並提到過去柯文哲就被爆料與網軍開會，讓網軍一起參與決策，強調「『養網軍』這件事就跟政府預算一樣攤在陽光下。要說別人之前，請先自身開始檢視。從自身開始做起才是有邏輯的SOP」。

不過該篇內容卻引起網友討論，不少人表示過去民進黨總統初選時，賴清德的民調從大勝被網軍黑道慘敗，讓賴清德不只一次在公開場合呼籲停止網軍攻擊，質疑「不是啦，你的意思是副總統造謠嗎？」「同黨同志被網軍攻擊也沒見妳這麼生氣」、「妳真是可笑，要不要問一下賴副受害者是哪個網軍出征他？不要以為台灣人都是笨蛋」、「這算不算做賊喊抓賊，自己黨內養了一堆網軍，然後到處說別人是網軍或養網軍」。

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