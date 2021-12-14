外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界熱議。對此，前民進黨立委沈富雄表示，侯的表態代表五大意涵：沒有侯友宜的國民黨將續走下坡、侯的言行符合中間選民胃口後勢看漲、若此文讓侯民調大漲2024將大有可為、此文對侯利大於弊亦是國門黨改革契機、此文將對藍白兩黨主席大不利。

沈富雄今日（14）在臉書發表《侯友宜的千字文讓人震撼》一文，內文表示，侯友宜的千字文是對公投不表態的表態，一時讓多話的政治評論者無言以對，侯的確是當今國內政壇少見的大咖，侯的千字文背後蘊含深切意涵。

沈富雄指出，侯友宜的千字文代表著五大意涵：第一，沒有侯的國民黨對上沒有國民黨的侯，沈預測前者將續走下坡，除非黨內的深藍迷途知返，後者的命運將視今後一週內中間選民的態度；第二，目前國內選民的政黨傾向大約是民：國：中間＝28：18：45，侯的言行符合中間選民的胃口，如果侯得到中間選民的支持遠大於從國民黨失去的支持，則後勢看漲。

第三，國、民兩黨目前民間聲望的領先者分別是侯友宜與副總統賴清德，差距約在3%左右，而且互有領先，如果千字文讓侯領先賴6%以上，則侯2024年大有可為，而且國民黨不得不臣服於侯，如果侯反而落後賴6%，則侯恐怕新北市長連任後，做滿退休；第四，沈富雄認為侯的千字文是「侯的真面目」，而非精打細算、扭揑作態後的身段，因此審認為此舉雖頗帶風險，但侯率性而為，應不在乎後果，當人民已經極度疲於兩黨兩極化的惡鬥，侯的千字文恐怕對其利多於弊，甚至可能帶來國民黨改革的契機與動能。

至於第五點，沈富雄認為，侯友宜的千字文對國民黨黨主席朱立倫及目前的國民黨是雪上加霜，對民進黨中黨性強烈者如賴清德亦頗不利，對投機性格強烈的民眾黨黨主席柯文哲更是當頭棒喝，柯將邊緣化。沈強調，中間選民很快將決定侯的命運，「未來台灣的政治風貌恐怕也將隨之丕變！」