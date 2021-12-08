立法院司法及法制委員會今針對「從核四安全談揭弊者保護制度」舉行公聽會。根據台電自己所提報告指出，核四工程因為統包改分包、邊設計邊施工等諸多「先天不良、後天失調」等因素，且核廢料處理無法取得社會共識，核四重啟困難重重。

台電報告指出，核四工程在規劃之初，因採進步型輕水式反應器及新型數位儀控設備，國內無相關經驗，原規劃以統包辦理，投標廠商考量工期冗長及各項風險，報價均遠超過底價20％以上而宣布廢標。

台電表示，1995年簽奉經濟部核定，捨核一二三廠以工程總顧問負責設計、採購、測試、興建電廠，改以分包進行標案切割；致分包項目多達835項，廠商達500餘家，介面整合困難，且發包及契約執行過程，部分廠商倒閉解約，頻頻進行契約變更，履約爭議不斷，衍生後續工程問題。

台電也指出，奇異公司設計人力無法到位，設計圖落後，於設計未過半即開始施工，造成工序紊亂。核四廠邊做邊改，致設計變更頻繁，施工衝突不斷，並衍生後續施工界面複雜、履約爭議、增加工期與經費不確定性等問題。

此外，核四1號機試運轉測試歷經7年，需執行308份試運轉測試報告，涉及安全與重要系統有187份需送原能會審查。台電指出，原能會自2010年起至2017年停止審查，僅同意155份，餘32份因多項安全問題未審查通過。

核四廠耐震設計值為0.4g，台電指出，2013至2019年間，經濟部及原能會對核四地質再重新調查，經考量核四廠區正下方有2公里S斷層、核四外海斷層具活動性，推估長93.9公里等因素，評估後已超過原耐震設計。