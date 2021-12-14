新北市長侯友宜昨晚在個人臉書發文，談及他對公投的看法，引起藍綠各自解讀。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸認為，其貼文最大目的，主要在於避開重啟核四公投，再連帶迴避另外三大公投項目，「為官者能寫出毫無中心意旨的長文，看起來就是不想表態！」

葉宗洸表示，侯友宜對核能政策的態度，始終模糊不清，其說法長期緊抓兩點，第一是不斷強調中央政府要有能力處理核廢料，「聽了不曉得幾次，沒有核安就沒有核電，但民進黨政府就是擺爛！」

葉宗洸指出，新北有3座核能電廠，因此各界都很關注侯友宜對核能的想法，核能學界與相關組織也不斷說明，我國處理核廢料的方式與世界同步，但侯友宜對此始終閃躲，提不出自己的看法，但如果換個角度，即站在身為地方官，中央不能處理的核廢料問題，標榜我可以處理，說清楚且勇於承擔，能墊高個人政治聲量。

葉宗洸特別提到，他對於侯友宜總強調沒有核安就沒有核電的說法，一直無法接受，核電廠一、二、三廠都已運作40年，都有盡到核安維護的責任，運轉以來，從來沒有發生過核安事故，唯一風波最多的就是核四，過去有些風風雨雨，但只要強化安檢即可，

葉宗洸說，昨晚深夜看到侯友宜的臉書發文，實在還是難以接受，他建議侯友宜，對外說清楚核安標準是什麼，並且不要再閃躲即將到來的公投，「我們要知道的是，身為新北市長，你自己的態度是什麼！」