香港中文大學醫學院的研究顯示，接種兩劑科興及BNT疫苗半年後，中和抗體水平出現差距，接種科興人士，只有一成六的抗體濃度維持「合格水平」，BNT則有八成「合格」。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（8日）在一個電台節目上表示，建議更改科興疫苗的「完成接種」定義，由兩劑改為三劑。

許樹昌說，BNT疫苗的抗體水平較高，下跌速度較慢，預防感染新冠病毒的表現較理想，不過科興疫苗在預防重症及死亡率的表現，則比BNT優秀，他強調，年紀愈大，接種疫苗的抗體水平愈差，因此長者無論接種哪一款疫苗，都應該要打第三劑加強劑，很多地區都已經更改科興疫苗的「完成接種」定義，由兩劑改為三劑。

對於來勢洶洶的新冠變種病毒Omicron，許樹昌說，根據現有的數據，Omicron的殺傷力及死亡率似乎不及Delta變種病毒，但數據仍然未足夠作定論，只能肯定Omicron的傳播力高，擴散能力強。