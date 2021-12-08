中央重申「安心接種專案」鼓勵8.3萬名逾期居留者打疫苗

中央流行疫情指揮中心日前說失聯移工不會因打疫苗被逮捕後，就有一名菲律賓籍、失聯近2年的移工赴新竹縣新豐衛生所打疫苗，因缺少證件而報警被捕，引發爭議。副指揮官陳宗彥今重申「安心接種專案」以不通報、不查處、不收費、不管制的原則，昨已特別對公部門發出聲明，要求將資訊傳到第一線人員，避免不必要困擾，並鼓勵8萬3000多名逾期停居留的人士來接種。

陳宗彥表示，外來人口安心接種專案，和前陣子的安心採檢專案一樣，不通報、不查處、不收費，過去的安心採檢專案，共採檢了2萬8000多人，其中包含7000多名逾期居留者，沒有被通報查處。

為了鼓勵逾期居留者共同防疫，陳宗彥表示，此次除了不通報、不查處、不收費，也加入不管制，因為是逾期的外籍人士，依照《入出國及移民法》規定，未來再次進入台灣需要管制一定時間才能再來，但參與安心接種者，未來將不列管制對象。

針對新竹的個案，陳宗彥表示，在處理上，的確同仁有些誤解，有些逾期停居留者未必有證明文件，為了協助他們，我們也和NGO團體溝通討論。事實上，沒有證件的時候，移民署也會合作開立臨時身分證號，方便開立接種證明，希望藉由今日的記者會，呼籲雇主保護自己的受僱者的健康和工作需要。

有鑑於此，昨指揮中心特別發出聲明給衛政、勞政、警政、移民等公部門，將資訊傳到第一線人員，避免不必要的困擾。陳宗彥表示，我們也鼓勵8萬3000多名逾期停居留的人士來接種。