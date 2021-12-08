高雄大林蒲遷村案在今年初首度舉辦說明會，整合地方民代及居民的建議，並與中央多次協調，預估近期可達成共識，市府也將提出遷村安置計畫書修正方案且再度召開說明會，至於房屋的修繕問題，高市府都發局表示，住宅如有安全疑慮，可修建或改建，未來將依「大林蒲遷村專案建築物全新補償基本單價表」標準從優補償。

高市府都發局表示，大林蒲遷村安置地點位在小港、鳳山地區一帶，當地生活機能及公共設施完善，未來捷運黃線也會行經該地，並會增加幼兒園、學校、醫院等公共服務。遷村安置方案除了維持私有住商土地一坪換一坪的條件外，對於無法適用一坪換一坪的地主，市府也會研議最優渥的配套措施，盡最大的努力爭取最好的遷村條件。

針對民眾反應房屋修繕問題，都發局指出，因為大林蒲人數眾多，遷村作業無法一蹴即成，且當地並無禁限建，住宅安全如有疑慮仍應優先考量，民眾可依需求於原屋修建或改建，未來建築物補償將依今年2月5日公布「大林蒲遷村專案建築物全新補償基本單價表」所定的標準予以從優補償。

高市府指出，大林蒲遷村牽涉及到1萬1000多個家庭的未來，需要非常周延妥善處理，也需居民高度共識及信任，才能順利推動遷村。市府團隊會盡全力傾聽，並與居民持續溝通、協商，讓遷村作業順利圓滿。