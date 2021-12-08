台中港酒店與北台中家扶中心合作「聖誕許願卡」活動，8日溫馨起跑。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店與北台中家扶中心合作「聖誕許願卡」活動，8日溫馨起跑。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

耶誕節腳步近，台中港酒店布置大型聖誕樹。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區「台中港酒店」長期投入公益活動，並積極實踐公益與企業社會責任，今年特別與北台中家扶中心合作「聖誕許願卡」活動於8日開跑，擔任聖誕老公公角色，要將100份禮物分享給孩童們，也歡迎民眾共襄盛舉。

台中港酒店表示，耶誕節即將來臨，許多爸爸媽媽會帶著小朋友向聖誕老公公許願，歡度愉快佳節；飯店也在戶外裝飾許多聖誕禮物盒，語意「愛在耶誕」充滿希望、愛及溫暖，在這特別的節日裡，希望把愛與溫暖帶給需要幫助的孩童們。

「聖誕許願卡」活動於8日開跑，台中港酒店將擔任聖誕老公公角色，捐贈多達100份禮物給孩童們，同時也邀請民眾一同共襄盛舉，可將禮品寄送於台中港酒店，大家一起在能力範圍做愛心。

台中港酒店指出，飯店長期投入公益活動，並積極實踐公益與企業社會責任，此次以「點亮希望–愛在耶誕」為主題，在遇到疫情的情況下，各行各業都非常艱辛，希望大家與他們一起帶著希望邁向2022年。