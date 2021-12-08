桃園市觀音區8日上午有名2歲的莫姓男童，獨自出門尋找外出的母親，卻不慎迷路在路邊大哭，警方接獲報案後將男童帶返所並騎車在附近來回巡視，果真發現正在找小孩的許姓女子，警方確認身分後，讓男童跟著媽媽一同返家。

大園警方表示，李姓民眾在8日上午帶著1名小男童至草漯派出所報案，稱在十全一街上發現該名男童獨自站在路邊大哭疑似迷路，警方見男童衣著單薄且光著腳丫，研判男童應該無法走遠，於是回到現場尋找家長的蹤影。

警員蕭凱、涂葰葳在十全一街附近來回巡視，果然不久後就發現有名女子神情慌張在周遭徘迴，似乎正在尋人，員警立即上前詢問，確認她就是迷失男童的母親，隨即帶她至派出所接小孩，許女看見兒子平安無事，總算鬆了一口氣。

許女表示，她早上帶大兒子去上學，將小兒子交給先生照顧，但先生可能睡太熟，沒注意到兒子偷跑出門，幸好熱心的民眾與員警及時提供協助，才沒發生其他意外，以後會更加注意孩子狀況，非常感謝警方的幫忙。