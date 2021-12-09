【愛傳媒Jack Dai專欄】不論有多麼正當的理由，爭吵和生氣難脫這兩句話…

1. 「爭吵是一種人類玩的遊戲，而且它是一種奇怪的遊戲，沒有任何一方曾經贏過。」

2. 「生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。」

換言之，在生氣中爭吵是「一邊懲罰自己、一邊確保雙方都不會贏」的局，當局者往往還沾沾自喜，說來冷酷，但旁觀者挺無奈。

這讓我想起多年前的一部電影《生命中最抓狂的小事》。這部電影有六個故事，每個故事由一件小到不能再小、稱得上雞毛蒜皮的事為主軸：

1. 坐飛機時，飛機上播著甩掉自己的前男友的歌，卻無處可逃…

2. 餐廳員工遇見仇家，猶豫該不該在餐點裡下藥…

3. 出遊路上被超車，不弄死對方不善罷甘休…

4. 買蛋糕替女兒慶生，結果車子被拖吊…

5. 媽寶兒惹事，爸媽幫忙蓋事，越蓋越高…

6. 結婚當天，婚禮上看見未婚夫的曖昧對象，忽然衝動地想弄清真相…

每件事都尋常的小到不行，結果電影中的結局全都是毀滅性的，就像我們暗自渴望卻不敢去做的那樣。

故事裡沒有贏家，只有觀眾如我一般說了句「傻啦？」，我想，這就是導演想要的效果吧，和真實生活一樣。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：《生命中最抓狂的小事》電影海報。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。