中華郵政公司為鼓勵民眾使用i郵箱寄送及領取郵件，自2022年1月5日起，開辦「i郵箱寄至i郵箱」（以下簡稱「箱到箱」）優惠服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

中華郵政公司表示，i郵箱自助寄件方便省時，寄件前請先至郵政EZPost網站註冊會員，並於線上預填「i郵箱交寄用託運單」且收件地址選擇「i郵箱」，再至i郵箱櫃體選擇「箱到箱」完成寄件者，即可享受優惠資費，是民眾及中小型電子商務業者經濟實惠的寄件好幫手。

另為提升民眾支付便利性，i郵箱持續提供多元支付工具，繼開放郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於i郵箱箱體繳付郵資後，自2021年12月1日起續提供LINE Pay Money支付郵資服務，操作十分簡易便利。

中華郵政公司已在全國郵局、學校、社區大樓、臺鐵車站及捷運站等處布建2408座i郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，除落實零接觸科技防疫理念外，郵件係以單獨儲格置放方式確保安全及使用者隱私，且透過i郵箱取件僅需10秒鐘，可大幅節省民眾一般到店取貨排隊等待及找尋貨件時間。