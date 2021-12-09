埔里警方不敢大意，調閱相關監視器深入追查，葉男才坦承因沒錢搭計程車返回南投，異想天開報案想請警載。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

免錢的最貴，南投埔里警分局日前接獲苗栗縣警方通報，一名18歲葉姓少年報案指稱，其在埔里鎮信義路遭4名身分惡煞強押上車毆打，還取走手機，並將他載到苗栗頭份某處丟棄，埔里警方不敢大意，調閱相關監視器深入追查，葉男才坦承因沒錢搭計程車返回南投，異想天開報案想請警載，事後警方依使公務員登載不實罪嫌函送南投地檢署偵辦。

今年才18歲的葉姓少年，因為到苗栗找朋友，但卻因為沒錢搭車返家，才想說打電話給警察，謊報案件讓警察將其載回南投埔里，但埔里警方覺得事有蹊蹺，調閱相關監視器追查，並未在信義路上發現案發過程，只有其父母親騎乘機車經過的畫面。

埔里警分局副分局長陳志文表示，少年今年才剛滿18歲，最後坦承是因為沒錢想讓警方載送一程，才出此下策，少年異想天開已經構成謊報，無故撥打110報案或謊報災害者，可能觸犯社會秩序維護法第85條第3及第4款，可處「3日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰」；嚴重者，謊報刑事案件，亦可能涉及刑法第171條「未指定犯人之誣告罪」。

陳志文說，國內近來接連發生幾起重大街頭暴力事件，因此對相關案件特別重視，也責無旁貸，因此呼籲社會大眾，110專線設置是為了讓民眾有危急時，能快速求援，切勿隨意撥打，除了浪費警方資源外，也可能使真正需要協助的民眾無法有效及時獲得協助。