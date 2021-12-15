失竊車內發現1個疑似竊嫌留下的黑色包包，警方將根據罰單上記載的資料，循線通知陳姓男子到案說明。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大園區有男子將貨車停在家門口，沒想到竟遭大膽小偷開走，警方接獲通報後隨即調閱監視器畫面搜尋行車軌跡，2小時內火速替失主找回愛車，車內有疑似小偷遺留的包包，警方也循線通知包包的主人到案說明。

大園警分局指出，胡姓男子15日上午出門上班時，發現停在家門前的小貨車不見了，胡男憂心因此延誤送貨時間，趕緊至大園派出所報案，警方獲報後利用車牌調閱行車軌跡，發現小貨車還在附近徘迴沒有走遠，於是立即通報線上警網加強協尋。

經警方努力下，2小時內就在大竹南路某處巷弄底找到被棄置的失竊小貨車，並在車內發現1個疑似竊嫌留下的黑色包包，裡面還有數張交通罰單，警方後續將根據罰單上記載的資料，循線通知陳姓男子到案說明，胡男得知愛車順利尋回也終於鬆了一口氣。

胡男表示，前一晚他停好車後忘了將車門鎖上，車鑰匙也留在車內，才會不小心讓歹徒有機可乘，以後會更加注意，而對於警方迅速幫忙尋回愛車，胡男也深表感謝，更直呼「有警察真好！」。