受全球通膨影響，國內物價漲幅有感，學校午餐也面臨考驗，業者要求浮動式調整三章一Q獎勵金。農委會主委陳吉仲今(9)日表示，針對獎勵金浮動式調整的訴求，將和業者一起討論出一套計算公式，不過最好的方式會以北農公司的價格作為指標。

據農委會統計，自2017年開始推動校園午餐鼓勵使用三章一Q食材以來，全國各縣市校園國產食材覆蓋率已達93％，每人每餐補助今年起從3.5元增加到6元，以擴大使用國產食材的誘因。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會日前行文農委會，在物價齊漲的時候，希望三章一Q獎勵金規範能比照油價滾動式檢討，減輕業者在通膨與金本工資上漲下的龐大營運壓力。

立法院經濟委員會今日審查111年度農委會主管特種基金預算案，陳吉仲表示，現在的學校午餐，無論團膳業者或是食材業者有兩筆金額，一是各縣市政府招標的每一餐學校午餐金額，二來是使用三章一Q食材的每人每餐6元獎勵金，且經過查核才可以領取獎勵金。

陳吉仲說，假設未來價格有波動，業者要求的浮動式調整機制，若業者願意就能建立這項機制，這機制也絕對會和食材業者以及團膳業者溝通後才會上路，不過計算公式最好是以北農的價格來做為指標。

根據主計總處日前公布11月消費者物價指數(CPI)，年增率為2.84％，當中以油料費、蔬果與肉類增率最高，不僅是今年以來6度突破2％以上的通膨警戒，也創下近9年新高紀錄。