美國前總統川普政府的白宮幕僚長梅多斯，今天提告負責調查1月6日國會大廈暴力事件的眾議院特別委員會。他前一天才因拒絕配合作證，面臨被這個委員會追究藐視國會的刑責。

法新社報導，梅多斯（Mark Meadows）的訴狀特別點名聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以及眾院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）全體9位成員。

前一天，特別委員會剛發函告知梅多斯，由於梅多斯以「不合理負擔」為由，挑戰委員會傳喚他列席作證的合法性，委員會不得不採取法律行動，對他啟動藐視國會的刑責程序。

一般認為，川普在支持者試圖顛覆民主程序、推翻2020年大選結果上扮演什麼角色，梅多斯是關鍵證人。

特別委員會今天公布他們致給梅多斯的這封信函，讓公共檔案資料更添一筆，而公共檔案資料原本就已含數千筆梅多斯過去自行繳交的通訊紀錄和其他文件。

這些紀錄包括了梅多斯2020年11月6日與一名國會成員的簡訊，據報梅多斯在討論中談到一個計畫，準備推翻民主黨籍拜登在總統大選的勝選結果，他說「我愛死了（這計畫）！」

若眾院特別委員會對梅多斯追究藐視國會罪責，可能未來幾天就能表決做出決定。

民主黨掌控的眾議院一旦此案作成決議將轉司法部，由司法部考量是否起訴。

此案進程時間表尚未公布；梅多斯一旦定罪，可能面臨12個月有期徒刑，但更有可能易科罰金。

曾擔任前總統川普策士的巴農（Steve Bannon）同樣違抗特別委員會發出的傳票、拒絕作證，上個月遭控藐視國會，預計明年7月受審。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101209