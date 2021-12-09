攝護腺是男性獨有的器官，隨著年紀增加，攝護腺也會受到男性荷爾蒙影響，體積越來越大，最後出現「攝護腺肥大」的問題，造成小便不順。馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵在臉書列出8項攝護腺肥大的常見症狀，若是覺得自身狀況有符合或是心理懷疑，都要盡速前往泌尿科檢查。

李致樵醫師在臉書粉專「泌尿科診療室 李致樵醫師」發文，介紹攝護腺是每個男人都有的構造，它整個包覆並構成一部分的尿道，而男人年紀到了40歲以後，攝護腺就會受到男性荷爾蒙影響，導致體積越變越大，慢慢地擠壓尿道造成狹窄，最後就會出現許多下泌尿道症候群，其中包含攝護腺肥大。

李致樵醫師也列出8大攝護腺肥大的常見症狀，並提醒民眾，有些症狀並不會同時出現，而是隨著年紀增長一一顯露，即使目前只符合其中1、2項症狀，他建議還是要盡快找泌尿科醫師做詳細的檢查。

1、一直有尿不乾淨的感覺：剛尿完沒幾分鐘又想去廁所。

2、頻尿：正常人平均2小時尿一次尿，攝護腺肥大患者頻率則更高。

3、排尿中斷：無法一次尿到最後，排尿水柱中間會停頓幾秒。

4、急尿：一想尿就要馬上衝去廁所，甚至來不及會漏一點尿出來。

5、排尿水柱細又慢：尿完一次尿需要好幾分鐘。

6、夜尿：睡著後到起床前，過程中如果起來尿尿2次以上，就算不正常。

7、滴尿：排尿到最後會滴尿。

8、血尿：可能是肉眼可見性血尿，也可能是尿液潛血。