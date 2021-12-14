英國13日出現首位感染Omicron死亡的患者，不過指揮中心未將英、美等國列入高風險國家，認為Omicron重症率、死亡率比Delta來得低，並且尚未在英、美變成主流病毒株。前台大感染科醫師林氏璧指出，如果Omicron是弱化的新冠變種，將是全世界的聖誕禮物，不過還需要更長的時間觀察，最快2周後揭曉答案。

林氏璧今（14）日在粉專發文分析Omicron是弱化變種株的可能性，以目前全世界定序確診的Omicron有11722例，加上可能案例78022例，總共加起來近九萬例，不過目前僅有英國一例死亡。林氏璧認為，沒有診斷出來的無症狀、輕症案例一定更多，光是南非當地檢驗陽性率已經高到31%，每三個檢查的就有一例陽性。

南非Omicron重症住院和死亡的曲線，並沒有隨案例增加而上升。（圖／翻攝自臉書粉專 日本自助旅遊中毒者）

另外從南非近4波疫情高峰數據來看，今年12月感染Omicron案例陡升，到目前為止住院僅稍稍增加，死亡也還沒跳起來，但反觀前三波疫情，只要感染案例指數型上升，住院和死亡的曲線都會很快跟上，顯示Omicron疫情不尋常之處。

加上外媒報導指出，近幾周南非新冠肺炎住院重症的比例大概是30%，平均住院天數僅須2.8天，這比之前幾波疫情少一倍以上，其中住院病患有86%是沒有打疫苗的，三分之二是40歲以下年輕人，住院年齡層也比之前年輕許多，而死亡率只有3%，之前是20%。

林氏璧認為，目前Omicron變異株重症比例看似真的比較低，「我們是不是真的可以對Omicron比一周前更多一點審慎樂觀？Omicron有沒有可能真的是個弱化的新冠變種？真的是全世界的聖誕禮物？」林氏璧推測再過兩周，最多一個月，英國和南非的臨床數據會更清楚，「我們可以樂觀，但不要躁進遽下結論。」