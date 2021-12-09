電子遊戲零售商GameStop Corp上季虧損超出市場預期，並披露今年8月收到美國證券監管機構的傳票，要求公司提供文件配合對股票交易活動的調查。

GameStop周三盤後股價跌逾4%，報166美元，惟今年以來股價仍已暴漲逾9倍。

今年早些時候，在當沖客進場瘋炒和Reddit等社群媒體論壇號召散戶進場護盤下，GameStop股價一飛衝天，一度引爆「史詩級軋空」行情，重創了多家華爾街做空的金融巨鱷。

GameStop周三在監管文件中證實收到美國證券交易委員會（SEC）的傳票，並表示公司正在準備相關文件，將全力配合監管機關調查。GameStop並表示這項調查不會對公司造成負面影響。

GameStop公布第三財季（截至10月30日）財報，總營收為13億美元，較前一年同期的10億美元成長，並優於市場預期的11.9億美元。

該公司表示，擴大與三星、樂金、Razer和Vizio等品牌的合作關係，為第三財季營收帶來提振。

經調整後淨損為1.05億美元，相當於每股虧損1.39美元，較前一年同期的淨損1880萬美元、每股虧損0.29美元大幅增加，並遠超出市場預期的每股虧損0.52美元。

在新冠疫情爆發之前，GameStop的營運即已搖搖欲墜，疫情爆發後的封鎖措施帶來更大的打擊，迫使該公司關閉數百家實體店。自此GameStop便試圖轉向線上銷售，以趕上這場大流行病引爆的網購熱潮。