根據研調機構TrendForce表示，隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終，加上ODM將迎接新年假期，2022年第一季將明顯迎來淡季需求調整，市場將維持供過於求的現象，價格將持續修正。預估明年首季NAND Flash價格將下跌10~15%，且應為全年跌幅最明顯的季度。

然而，PC OEMs自2021年11月上旬起基於上游半導體物料供給改善而恢復部分client SSD訂單，幫助供應商得以將庫存維持在較低水位，使得供應商降價求售的壓力並不若預期強大。

TrendForce進一步表示，綜觀NAND Flash 2021年價格走勢，原廠積極轉進更高層次的產出，供應位元增幅明顯優於需求，但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出，SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。

展望明年，隨著2022年相關零組件供應持續改善，自明年初起NAND Flash市況持續明顯轉向供過於求，因此NAND Flash價格於明年第三季旺季來臨前，將持續呈現價格下行走勢。

其中，預估明年第一季價格跌勢持續，Client SSD跌幅約5~10%。各PC品牌廠於第四季衝刺出貨，加上商務型筆電需求強勁，使整體筆電生產量表現優於預期，總量與第三季大致持平。展望明年第一季，由於消費及教育類別為主的筆電需求減緩，將進一步導致客戶採購client SSD的策略更趨保守。

預估Enterprise SSD PCIe介面跌幅約3~8%，SATA介面 SSD價格應大致持平。北美超大規模資料中心庫存水位因受長短料衝擊生產量能，導致第四季庫存緩升，而料況問題在明年首季應仍有疑慮，導致伺服器出貨量於今年第四季至明年首季有所下滑，連帶壓抑需求位元的增長。

此外，預估消費性電子產量減少，eMMC將季跌5~10%。包含電視與Chromebook在內的主要的消費性產品在美國政府補貼及標案結束後，需求於2021下半年明顯走緩，並預計將於2022年回歸到過往的淡旺季週期。以目前的預估而言，Chromebook在明年首季產量將略有回溫，將在明年第二季達到高峰，然而以年表現而言仍為衰退，加上明年首季電視產量將減少，整體eMMC需求較為疲弱。

UFS在供給增長、需求減緩，預估價格季跌8~13%。上游長短料的問題仍顯嚴峻，持續影響智慧型手機品牌廠的整機生產量能；展望明年第一季，預期蘋果的備貨動能將顯著回落，不利於供應商的位元出貨表現，使得整體mobile類別需求更為疲弱。

至於NAND Flash Wafer因供過於求擴大，價格估季跌10~15%。隨著智慧型手機市場出貨量進一步限縮，供過於求的問題將進一步擴大，預估3D NAND wafer價格將於明年首季再度出現10~15%的季跌幅，仍是各品項之最。但若「傾銷」現象提前至2021年底發生，則有助明年首季跌幅相較收斂。