王姓男子與妻結縭7年，去年5月發現妻子與健身房教練有曖昧對話，甚至互傳露骨性暗示的訊息，傳送「愛你」、「想你」、「練深蹲只為了坐到對的人」，顯示兩人已經逾越一般社交行為，王男蒐證後求償100萬，士林地院認定兩人對話屬於婚姻關係外不正常往來，侵害王男家庭圓滿，判決健身教練、王妻須連帶賠償35萬，全案仍可上訴。

王男與妻子2013年結婚，婚後育有1女，去年5月間，從事美髮的妻子因健身與教練熟識，王妻、教練利用課程空堂時間，在公司健身房、各自住處、車上發生性行為，為了避免被各自的另一半發現，利用Google雲端文件方式留言，互稱「寶貝」，傳送愛你、想你等語。

王男去年9月間，截圖IG訊息，發現妻子傳送給教練「練了深蹲半輩子，只為了坐到對的人」、「不敢頂撞哥哥，只要被哥哥頂撞」更以雲端文件留言「剛剛吃牛肉麵，現在想吃你」、「我們每一次的做愛不只是情慾的流動」，等露骨性暗示的訊息。

但教練抗辯，聲稱兩人並無性行為，僅為一般玩笑對話，而且IG訊息截圖，雲端文件對話內容，均未經王妻同意，取得方式是竊錄、翻拍，已經違反王妻的隱私權，但法官認為取得證據方式符合比例原則，應容許一定程度的不貞蒐證權，認定兩人行為確實逾越社會通念所能忍受的範圍，判決教練、王妻連帶賠償給予王男35萬元，可上訴。