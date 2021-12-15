一名林姓男子喜歡收到能刺激性慾的文字，在某次活動上認識17歲少女，先詐得4張少女的裸照，再冒充少女身分在網路上與其他男網友聊天，以滿足個人慾望。經少女接續收到陌生訊息要求約砲察覺有異，全案才曝光。高等法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判其7年徒刑定讞。

判決書指出，林男於2017年間從事COSPLAY活動認識17歲少女，互換臉書成為好友，而林男意外得知少女在網路上受人騷擾，便異想天開一人分飾兩角，林男另創一個身分為黑道老大，名叫「文慎」的臉書帳號，向少女說，「文慎」尋得騷擾她的該位男子，但「文慎」要求他須提供少女的裸照，否則要對他不利。

林男還以「文慎」的帳號向少女傳訊說，林男是他相當信任的部下，沒想到少女認識他云云，還說，「話說我也要感謝小姐您，您的裸照讓老夫我重回了年輕時的心跳」、「希望妳能達成老夫的遺願」等語，使少女誤信真有此人且擔心林男遇害，少女因而拍下4張摸胸與下體的裸照傳送給「文慎」。

豈料，裸照騙到手的林男不僅自賞外，還以少女的照片作為頭貼，在各大交友網站上建立帳號，自我介紹是「愛聊色的少女，希望遇到會文愛的哥哥」，林男不僅四處以少女的身分與男網友聊天，還散布少女的個資。後經少女收到多位陌生男子的聯繫，才驚覺個資遭外洩，旋即報警提告。

林男辯稱，他騙取少女的的裸照是因為想要聽別人對他說猥褻的文字，但和別人聊天的過程中，需要傳送少女的裸照，才能比較容易看到該些話語，一切都只是為了滿足個人一時的快感與性慾。

案經上訴，二審高等法院認為，林男最後有坦承犯行，且賠償少女30萬元，少女也表達和解的意願，考量其無前科，犯案時剛滿18歲，年紀尚輕，大學就學中等一切情狀，依以詐術使少女製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年，沒收做案手機。全案定讞。