嘉義縣竹崎鄉阿拔泉山稜線步道竣工，今天舉辦啟用剪綵儀式。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁、議長張明達夫人黃瓊賢、竹崎鄉長曾亮哲及文化觀光局長許有仁等人試爬一小段路，翁章梁直呼風景優美。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉阿拔泉山稜線步道竣工，9日上午舉行啟用剪綵儀式，嘉義縣文觀局向交通部觀光局申請1840萬元經費修築，步道全長1740公尺、爬升366公尺，完工後與知名的獨立山步道形成環狀線，山友可依照難度安排行程。在地的緞繻村村長蕭素惠表示，步道完成讓獨立山步道有變化路線，吸引更多山友前來，也為在地居民帶來額外收入。

嘉義縣長翁章梁、議長張明達夫人黃瓊賢、竹崎鄉長曾亮哲及議員何子凡、張貴忠、詹黃素蓮等人到場剪綵，嘉縣文化觀光局指出，阿拔泉山稜線步道向交通部觀光局提案109年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，獲准核撥經費1840萬元進行修建，完成後連結獨立山步道成總長6.18公里的環狀線。

嘉義縣長翁章梁表示，很多民眾都會來嘉義最有名的獨立山步道健行，把阿拔泉山稜線步道建立起來後，連結獨立山步道，也因為建立在稜線上坡度有點陡，有一定的挑戰，但稜線風景優美，最遠能看到台灣海峽，嘉縣有最美的步道，歡迎大家來親近大自然。

文觀局長許有仁說，「2021嘉遊好步道」精選10條步道要讓民眾一窺嘉義步道之美，邀請尼克（台灣）、Allan（英國）、阮秋姮（越南）和吳俊星（印尼）等4位不同國籍網紅，透過中文、英語、越南語及印尼語等多語推廣方式，盼除吸引本地民眾來走步道，也讓更多新住民朋友前來。