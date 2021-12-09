中國外交部駐港公署和中聯辦今合辦「透視民主真諦 堅定民主自信」座談會。中聯辦副主任陳冬表示，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，總督由英國直接委任，華人長期被排除在管治架構；英國亦在香港回歸過渡期假借民主之名，單方面對港政治體制作重大改變，並非給予香港民主，而是培植代理人，企圖阻礙中國收回香港後實行有效管治。

陳冬又指，美國長期干涉香港事務，破壞香港繁榮穩定，遏止中國發展，而反中亂港勢力破壞香港民主進程，民主被扭曲，在外部勢力的支持下發起街頭政治、挑起社會撕裂，煽動對抗情緒，製造政治極端化。他形容，被扭曲的民主禍害無窮，將把香港推向「萬劫不復的深淵」。

不過陳冬強調，中國是不折不扣的民主國家，中央政府堅定支持香港民主發展，中國《憲法》及《基本法》為香港民主發展提供根本保障及廣闊空間，根據香港實際情況，循序漸進推進民主發展；中央撥亂反正，正本清源，在制定實施《香港國安法》後，進一步完善選舉制度，香港民主發展得以重回正軌。任何不存偏見的人都能看到，香港在回歸後，民主空間大大拓展，民主權力前所未有，民主發展成就有目共睹。