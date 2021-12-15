美國總統拜登上周舉行民主峰會，行政院政務委員唐鳳代表台灣與會，視訊過程中畫面突然被卡掉，外界將矛頭指向，唐鳳在簡報上用了1張將台灣及大陸標為不同顏色的地圖。對此，唐鳳今（15）日在高雄出席活動時表示，事先都有溝通，當天確實有技術狀況，但「口譯是百分百用我的稿子在念」。

唐鳳今受邀南下到高雄出席「迎接2022智慧城市展在高雄」活動時，媒體問及民主峰會視訊畫面突被卡掉一事，他首度鬆口提到，該地圖不管直播或事後，美方放上去的錄影檔，都有完整顯示。

唐鳳澄清，美方之前就因為會議有不同語言翻譯頻道、口譯需求，因此他在會前就提供包含簡報在內中英文稿給美方，各位如果去聽中文翻譯頻道可以發現，口譯是百分百用他的稿子在念，這個事前都有溝通過。

針對畫面遭卡，他強調，當場發現有技術上的狀況後，因為自己有一份錄影檔，隨後將錄影檔連結放到國務院民主峰會官網，這部分在那兩天活動都處理完了。