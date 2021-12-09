台中市大里區永隆國小，將校內學生美術比賽得獎作品，翻印成永久性的壓克力印刷物，釘掛於校園周圍人行道上的圍牆柱子上，讓人行道變身為展覽步道。（黃國峰攝）

台中市大里區永隆國小，將校內學生美術比賽得獎作品，翻印成永久性的壓克力印刷物，釘掛於校園周圍人行道上的圍牆柱子上，讓人行道變身為展覽步道。（黃國峰攝）

台中市大里區永隆國小，將校內學生美術比賽得獎作品，翻印成永久性的壓克力印刷物，釘掛於校園周圍人行道上的圍牆柱子上，讓人行道變身為展覽步道。（黃國峰攝）

台中市大里區永隆國小25周年校慶系列活動，將學生美術得獎作品，布置於學校周邊人行道，舉辦「永隆藝起來」學生美術得獎作品揭示與導覽活動，讓校園人行道巧妙變身為「美力」十足的展覽步道，也成為社區民眾放鬆心情，享受藝術氛圍的好去處。

住在學校附近的民眾，對校園人行道應該不陌生，舉凡晨間散步、運動、街坊談天說地，應該都是常見的風景，永隆國小最近讓校園人行道變得不僅如此。

在永隆國小家長會的支持下，將永隆國小近幾年參加國內外美術比賽得獎作品，翻印成永久性的壓克力印刷物，釘掛於校園周圍人行道上的圍牆柱子上，讓校園人行道巧妙變身為「美力」十足的展覽步道，並於日前舉行「永隆藝起來」學生美術得獎作品揭示與導覽活動，11位分別榮獲世界兒童畫展、全國兒童聯想創作畫比賽及全國學生美術比賽佳績的小創作家，紛紛揭示圍牆上的自己作品，並加以導覽解說。

教務主任陳翠華指出，經由每一位小朋友的導覽，可以進入小朋友的創作世界，進而讓聆聽者進入，未來生活中的養分，及觸發他們更近一步探索其他藝術作品的原動力。

教務主任陳翠華表示，透過校園環境美感的改造，讓學校變成行動展覽館，在民眾漫步校園旁人行道時，不只能運動，更能欣賞藝術作品，希望在這樣的校園美感薰陶中，學生都能感受美感力，而且能從中探索美麗的事物，對感受力、觀察力，都能漸漸提升。

也希望透過永隆藝起來，藝術作品持續的佈展，讓人感受到永隆國小，在美感教育的用心，讓行動展覽館帶領整個社區、甚至大里社區，讓學校成為藝術美感中心。