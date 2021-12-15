台科大舉辦愛之語互動藝術創作展，由學校人文藝術中心帶領500位以上來自不同年齡層、不同國籍的參與者，以共同繪畫的方式，完成約100多幅作品，透過集體性的社會參與和藝術創作，拉近彼此的距離。

台科大人文藝術中心主任翁楊思茜表示，在疫情之下，人際溝通需要更多的心靈交流，因此，透過共同繪畫的活動，建立彼此間的關懷與信任，藉由參與式藝術創作，將原本陌生的人際團體，以藝術為媒介，從共同的創作中，增加彼此的瞭解，找出彼此的心理需要。

台科大愛之語活動共有來自不同年齡層的參與者，小學生、大學生、社會人士等不同的領域階層，不只是同學們、同事們的共畫，也涵蓋不同國籍的學生和長者的共畫，共有500人以上參與，完成逾100幅的作品。

台科大數位所多位外籍生與台灣的老奶奶一起完成共畫作品，來自越南的LUCY表示，和台灣的老奶奶一起畫畫是很特別的經驗，這對國際生而言是一個很獨特的活動，能和在地人有互動，除了認識當地人，也一起認識了許多國家的朋友，是一個非常放鬆且開心的活動。

其他外籍生則說，「在共畫活動中，長輩教我們中文，我們彼此分享不同的文化和語言，我畫上了自己國家的國旗讓大家知道，當地的朋友也好奇的問我畫畫的不同語言怎麼說。」

參與活動的台科大企管系葉懿漩同學則表示，剛開始和不認識的人一起會有一點尷尬，由一開始各畫各的，到互相溝通、團隊合作，一起慢慢完成一副很酷的作品，從沒有想過會和不認識的人一起畫畫，可以透過活動認識不同的人，是滿有趣的經驗。

台科大說，本次展覽從即日起至12月22日止於台科藝廊展出，參觀者可透過手機掃描共畫，有共畫擴增實境內容，可聆聽參與者口述分享，增加科技觀展的體驗，也可以參與共畫工作坊，實際體驗共畫的趣味。