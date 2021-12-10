北市南港的中研院P3實驗室，發生一名女性研究人員疑似在做新冠肺炎實驗中不慎染疫確診，北市副市長黃珊珊今證實，個案曾兩度被實驗鼠咬傷，10月15日被咬傷後，有做快篩陰性，11月19日在P3實驗室再度被染疫老鼠咬傷，沒有做快篩，11月26日開始出現咳嗽。

黃珊珊表示，這位案16816是25歲女性，在中研院基因體研究是做研究人種，已接種兩劑莫德納，接種時間分別是6月28日及7月26日，從TOCC來看沒有任何出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中。

黃珊珊指出，個案曾在10月15日曾在實驗室被染疫老鼠咬傷，當時有做快篩陰性，之後便沒有進入實驗室操作；一個月之後，11月19日在P3實驗室再度被染疫老鼠咬傷，但她這次沒有做快篩。

黃珊珊說，個案於11月26日開始出現咳嗽狀況，12月1日開始頻繁咳嗽，12月4日打噴嚏流鼻水，12月8日發現嗅、味覺異常，到診所買快篩劑，在家裡篩檢發現陽性。

黃珊珊表示，12月9日上午由男友帶著她到醫院，後來轉介到聯合醫院忠孝院區採檢，結果PCR是陽性，CT值是15.17，昨天接到第一時間通報，緊急應變、採檢，包括疫調到深夜，收治在忠孝院區專責病房，下午4點15分轉到和平院區治療。