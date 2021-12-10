因混合工作模式促使企業擴大科技支出，全球第二大純軟體公司甲骨文（Oracle）上季獲利表現意外強勁，且本季展望樂觀，周四盤後股價大漲11%。

這場大流行病促使更多企業轉向混合工作模式並提高雲端技術支出，甲骨文、Salesforce、亞馬遜和微軟都是受惠者。

甲骨文第二財季（截至11月30日）由盈轉虧，淨損達12.5億美元，而前一年同期為淨利24.4億元。經調整後每股盈餘為1.21美元，優於市場預期的1.11美元。

營收年增6%，為103.6億美元，優於市場預期的102.1億美元。

甲骨文表示，因支付與前執行長Mark Hurd僱傭糾紛相關的判決費用，是上季轉虧的主要原因。

甲骨文雲端服務和授權支援事業營收年增6%，為75.5億美元，優於市場預期的75.2億美元。該公司預期本季這個最大部門的營收可望進一步成長6%～8%。

雲端授權和本機授權營收年增13%，為12.4億美元，超出市場預估的10.7億美元。

執行長Safra Catz在法說會上表示，甲骨文一直在擴大對全球數據中心的投資，尤其是政府部門的數據中心。

Third Bridge分析師Scott Kessler表示，甲骨文「企業資源企劃部」（ERP）約75%的客戶尚未轉向雲端技術，這給該部門帶來巨大的成長潛力。

此外，甲骨文預估本季每股盈餘介於1.19～1.23美元，高於分析師預估的每股盈餘1.16美元。該公司預估本季營收介於107億～109億美元，亦優於市場預期的105.6億美元。