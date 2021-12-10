統一證(2855)今（10）日召開2022年台股投資線上展望會，統一投顧總經理黎方國以「虎彩頭，向2萬點邁進」定調全年走勢，認為台股指數高低點將落於16000～19600點，若搭配疫情趨緩、暫停升息等特殊事件題材發酵激勵，將有機會向上挑戰20000點。

由於預期指數高低點落差達逾3000點、上下波動加劇，黎方國指出投資需聚焦產業趨勢及市場題材慎選個股，並對此歸納5大選股方向，包括科技權值股、元宇宙概念、第三代半導體、漲價概念股、以及受惠QE退場的金融股，均為投資人可留意標的。

黎方國表示，預期明年首季全球將有6成人口完成接種疫苗、達成初步集體免役，看好後疫情時代景氣復甦前景。而市場擔心的通膨議題，亦可望隨著疫情好轉及供應鏈恢復而逐漸淡化。

同時，鑒於超級鴿派的新任聯準會副主席上任、以及美國期中選舉選情考量，統一投顧獨排眾議，認為2022年美國聯準會將不會升息，在貨幣政策仍維持中性偏寬鬆、以及多項大型基礎建設的推動下，看好美股可望續創新高，並帶動全球資本市場信心。

而台灣左擁外銷中美景氣復甦、右擁內需五倍券加持，明年經濟成長仍將持續擴張。統一投顧預估2022年台灣經濟成長率（GDP）上看4.2％，雖因高基期影響而遜於今年的6％，但整體經濟情勢仍將呈現逐季成長態勢，有利台股多頭格局。

黎方國預期，科技股明年將重回領漲主軸，傳產股獲利將持平。搭配成長模型推估，整體台股上市櫃公司獲利的在第一季表現仍強，之後成長力度逐季遞減、第三季築底，第四季重新恢復成長動能，因此明年台股指數將出現2個高點的M型走勢。

黎方國指出，台股指數的2個高點將分別出現在首季及第四季，首季高點上看19000點，第四季在九合一大選加持下可望再創新高、指數高點為19600點，若搭配特殊事件題材發酵激勵、甚至有機會向上挑戰20000點。

而影響明年台股的變數，黎方國指出，除了上市櫃公司獲利成長趨勢外，疫情發展、通膨控制、各國央行貨幣政策、中美關係變數、以及美國期中大選及台灣九合一大選結果，都會對股市造成影響。