嘉義縣東石鄉蔦松社區阿公阿嬤與港墘國小同學合作，一起演出自創戲劇《風吹樹下咱的故事》。（張亦惠攝）

101歲的許吳笑阿嬤（中）從頭到尾參加課程不缺席，盡心盡力演出，讓人敬佩。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁今天下午前往欣賞演出。（張亦惠攝）

嘉義縣文化基金會去年山區戲劇藝術下鄉獲好評，今年持續深入社區與校園扎根選在海區東石鄉開課，為期3個月的戲劇課程，由蔦菘社區長輩與港墘國小學生共同參與，其中101歲的許吳笑阿嬤從頭到尾參加課程不缺席，盡心盡力演出，讓人敬佩。

縣長翁章梁、文基會執行長陳尚雍、港墘國小校長劉妙珍等人今天共同參與在港墘國小舉辦的成果公演，由阮劇團及戲劇老師郭奕錡指導，引導社區長輩回溯自己的故事，加入學生表演，共同創作屬於蔦菘社區《風吹樹下咱的故事》。

陳尚雍說，社區大多為年長者，但他們多數從未缺席上課，練習過程中雖會忘詞，但他們把握每次上課機會，認真學習，其中101歲許吳笑阿嬤，手腳緩慢卻耳清目明，從沒接觸過的畫圖、說故事到簡短的演出，應證「活到老、學到老」的精神。

《風吹樹下咱的故事》從過去的回憶到凝聚社區的信仰中心最後帶到陪伴的現況、長輩們「埋藏在衣櫃深處的那件衫」，阿公阿嬤一說到松湖宮建廟軼事就欲罷不能，成為整齣戲劇的靈魂。縣長翁章梁指出，文化基金會舉辦藝術下鄉活動，由專業人員指導非專業者，將庄頭的故事透過老人家口述編成戲劇，再讓長輩與孩子共同演出，效果非常好。

陳尚雍表示，文基會希望以藝術柔性方式，讓參與居民看見彼此的潛力，社區長輩和孩子們合作，在樹下為大家說在地生活的故事，重現阿公、阿嬤記憶裡的畫面，孩子藉由演出回到長者的青春時光，透過戲劇說演展現自信，每位表演者都是無法複製、獨一無二的素人演員，藉由互動站上舞台，也增添對自己生長土地的認同感。