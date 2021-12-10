美國聯準會（Fed）最新報告顯示，拜房價躥揚所賜，美國第三季家庭財富再創歷史新高，不過季增額則創下新冠肺炎疫情爆發以來最低紀錄，反映美國政府的財政與貨幣刺激縮減。

根據聯準會10日公布報告顯示，美國第三季家庭財富攀升至144.7兆美元，刷新歷史新高紀錄，不過金額僅較第二季增加2.4兆美元，此為炎疫情爆發以來最小增量。

近一年多來美國家庭財富持續穩定增加，目前較2019年底的水準高出27.8兆美元。

房價大漲持續推動第三季家庭財富走揚，第三季房地產價值讓整體財富增加1.4兆美元，不過家庭持有的股票價值減少3000億美元。

房地產與直接或間接持有的股票仍是家庭財富最大的組成部分，金額分別為36.8兆美元與46.7兆美元。

美國家庭財富增速放緩反映，美國政府財政與貨幣刺激對家庭財富的提振力減弱。許多財政刺激措施在第三季陸續到期，包括失業補助和房貸寬限計畫，在此同時，美國新增確診案例觸頂後回降。

聯準會的季度報告顯示，第三季美國政府新的援助支出減少，聯邦政府負債年率減少1.3％，此為疫情爆發以來首見下滑。

儘管如此，美國政府援助對家庭財富仍有不小的貢獻，與2020年第一季相比，家庭財富大增將近31％，增幅大幅超越2007年至2009年前次經濟衰退時期。

報告指出，第三季美國家庭儲蓄總額上升至10.7兆美元，高於第二季末的10.6兆美元。第三季家庭支票帳戶餘額由第二季的3.67兆美元，增加至3.71兆美元。

第三季家庭負債增幅大幅放緩，年率達6.2％，相較於第二季的增加7.8％。不過非金融企業負債則加速上揚，年率由第二季的1.8％暴增至3.9％。