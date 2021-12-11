HowZ日前推出首張專輯《帶光者》。（迷音樂提供）

HowZ新歌〈星晨〉是他歷經低潮後的創作，期待這首歌如晨星般為大家帶來希望。創作首張專輯《帶光者》的過程中，HowZ自我省思及與探討間感受成長與轉變，用音樂記錄甘苦，音樂對於他而言像是光一般的存在，除從中找到指引的光，映照自己的同時，他也將自己比喻為「帶光者」，期待用音樂的力量將光亮同樣傳遞給所有人。

專輯概念以光出現的「1天」為概念，自破曉開始直至日落入夜，所有的歌曲都以「光」為出發點，比擬光的各種型態，1次將光亮、溫暖、希望、使命、親情、愛情與慾望，毫無保留地全都寫進歌曲裡；被歌迷稱為「暖男」的HowZ說：「我不敢說自己是很溫暖的人，但希望我的音樂能帶給大家溫度，還有一點向前的力量。」

專輯視覺同樣以「光」為命題，運用不同色溫與光線切角，拍攝時HowZ表示：「很久沒有這樣正式的拍攝了，一開始面對鏡頭其實有點不習慣，不過後來漸入佳境。」坦言心情緊張，所幸成果令所有人都滿意。