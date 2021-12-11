四大公投將在下周登場，外傳公投結果將決定行政院長蘇貞昌去留。蘇貞昌表示，他個人的未來不重要，台灣的未來才重要，這次四大公投所牽涉的正是台灣的未來。前立委沈富雄認為，公投會對蘇揆剩餘的任期有影響，但關鍵在於民進黨是否會遵守公投結果，他更直言，對老百姓來說，蘇揆的話公信力已經非常低。

外傳蘇貞昌將會續任到明年九合一大選後，蘇貞昌表示，台灣的未來才重要，能源未來能否穩定持續供電、台灣能否持續跟國際做貿易、台灣能否在參加國際貿易組織、台灣經濟能不能繼續強勁地成長，以及台灣會不會在能源轉型安全，會做非核家園，都關係著這一次的投票結果，所以請全國民眾一定要出來投「四個不同意」，讓台灣不會亂下去，讓台灣的未來更有力。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，好久沒聽到蘇貞昌講話這麼鏗鏘有力。雖然公投結果當然會影響他剩餘任期的做法和困難度，但關鍵在民進黨有沒有誠意信守公投結果，如果拐彎抹角不理，是另外一回事，「蘇貞昌的話，在老百姓之間的公信力已經非常低」。

主持人趙少康問沈富雄，公投結果他會遵守嗎？沈富雄說，「這我不敢講」，並指趙少康應該要問同台的民進黨新北市議員戴瑋姍。不過，趙少康認為，戴瑋姍大概也不知道。