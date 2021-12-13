【愛傳媒蔡詩萍專欄】週日下午。太座被她高中死黨拉去提前慶生。女兒補習，結束後要去看同學籃球比賽。我又「被遺棄」在家裡。不怕，不怕。

我一介花甲美魔男，跟馬來西亞連鎖書店大眾書局，跨海連線，談它們的年度選書《我父親》，對話的，是大馬才子曾毓林，寫得一手好文章。聊得很開心。

結束後，肚子餓了，拿出我那84歲老娘燉煮送來的蘿蔔牛肉，掏出一碗加熱，喝一杯陸奧八仙清酒，配上老友楊照的《不一樣的中國史》第十一冊，明朝時清日韓糾結的複雜歷史。

外面細雨綿綿，天氣微涼。我心，沉沉穩穩，繼續做自己，繼續讀書，繼續評論。

你若只從自身短暫的好惡看世界，紛紛擾擾，簡直活不下去。你若放長眼光看世間的流變曲折，黃河九曲終必東流，這世界自有對錯是非的邏輯可循。

我從不擔心，我從不擔心。

作者為知名作家

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