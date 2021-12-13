藝人王思佳近來積極經營YouTube，憑藉講話不忌葷腥的直來直往作風吸粉；日前她合體網紅「77老大」拍片談論「綠茶婊」話題，並分享自己週遭的親身經歷，引發網友熱議，甚至去tag心中設想的八卦人選，沒想到竟真的釣出女星賴薇如親自回應說：「少看一些八卦吧！」

王思佳在她的YouTube頻道中分享，綠茶婊特質包括表裡不一、踩別人上位等，自己親身遇過的最X爛的就是，在她面前說「那個男的真的不OK耶，那個男的怎樣怎樣，還好你現在跟他分手了，你知道他真的很不OK耶」，結果後面自己跟男生出去玩、到處打卡，變成超級好朋友；明明前一天還在安慰王思佳分手給拍拍，但隔一天就跟男方出遊、打卡「Yeah！#出遊 #墾丁見」，最後竟還封鎖她的臉書，直到朋友通知，王思佳才發現那個女生跟自己的前男友約出去玩。

王思佳更爆料，有天女生在夜店喝醉酒衝著她問：「Sophia（王思佳）你是不是在外面講我壞話？」讓原本沒事的王思佳當場爆氣訐譙：「我他X欠你什麼！需要你這樣來問我？」結果女生退縮、隔天還裝喝醉酒全部忘記，但明明那個女生事後還記得傳簡訊給她；

有天朋友們一起吃飯，女生又突然爆氣摔筷子，「Sophia，你為什麼要在外面講我壞話？」王思佳把和前男友的對話紀錄直接給女生看，證明根本都是前男友在講該女生壞話。原本以為兩人已毫無瓜葛，不料女生1個月後又跟前男友出去玩，旅遊完後還跟王思佳上同個節目，坐在她隔壁分享旅遊戰利品，讓王思佳氣得心裡大飆髒話。

該集YouTube節目引發熱議後，網友紛紛猜測該女生到底是誰？王思佳還在臉書笑回「都沒有人找到對的那一集～so sad」，沒想到有網友標記#賴薇如後，竟然釣出本人回應說：「tag遊戲還有啊！少看一些八卦～多看一些有用的資訊吧！有理財節目再tag我吧！謝謝。」結果「綠茶婊」到底是誰仍舊無有結論。