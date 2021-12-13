4大公投12月18日投票決戰，高雄市共設置2022個投開票所，高雄市警局規劃1個投開票所配置1名制服警，另有協勤民力協助，以維持投票秩序；此外各分局也會派遣警力機動待命，以隨時因應各種突發的投開票狀況。

高雄市2018年9合1選舉時，共設置1823個投開票所，今年4項公投增設2022個投開票所，多了199個投開票所。

對於台南市警局因投開票所大幅增加，傳出為因應1所1警衛，將調派刑警改穿制服支援站崗一事，高雄市警局表示，高市仍維持1投開票所配置1名制服警的勤務，另有協勤民力支援，制服警員的警力足夠，並未增派刑警站崗。

市警局指出，12月18日的4項公投全市共有2022個投開票所，除有2022名制服警配置投開票所外，另有2642名協勤民力分派各投開票所協助；此外，各分局會視狀況機動部署有治安顧慮的地區或編排處理突發事故的小組人員，以因應公投投票時各投開票所的突發狀況。