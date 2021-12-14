大學就讀科系，攸關畢業後的工作。一名男網友表示，表弟大學念化學系，未來目標是到藥廠工作，他一頭霧水，認為應該選生物科技系才對，「是不是念錯科系了？」文章上線後，一票鄉民皆認為表弟很聰明，因為化學系是萬用科系，且藥廠品檢工作就是需要化學相關系所專業人員，「讀化學好，很吃香」。

原PO昨（13）日於PTT八卦板指出，和表弟閒談才知道，他大學念化學系，畢業後目標是到藥廠工作，原PO愈想愈不對，若想去藥廠、生技公司上班，「應該要念生物科技系吧？為什麼是讀化學系？化學系出來應該是去台塑傳產上班吧？他是不是選錯科系了？」

疑問曝光後，引發大批鄉民留言，「藥廠幾乎都化學或化工系，很吃香」、「化工才是萬用科系」、「化學是工業之母，讀化學還可以去其他行業工作」、「時間重來一次，我一定念化學系」、「偉大的生物學家都是唸化學居多」、「藥廠就是需要化學的相關好嗎？」、「讀化學好，才吃香啊」。

留言中還有人透露，「我在藥廠公司上班，同事真的一堆化學系的，品檢需要化學的來幹啊」、「在外國的大藥廠有在養細胞，這種的生科比較有用，台灣都是小分子藥物合成，或買原料藥來製作，所以化學系比較有用」。