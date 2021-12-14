因對Omicron有疑慮，以及全球諸多央行此時率續召開會議影響，日經因此走低。不過，受到逢低買盤進駐，日股跌勢有撐之下，14日早盤結束時，日經指數收28504.15點，跌136.34點或0.48%。東證收1978.33點，漲0.2點近乎平盤。

對於Omicron，英國首相以及世界衛生組織(WHO)都釋出警訊，要民眾小心應對，相澤證券認為，海外市場對Omicron很擔憂，但由於日本疫情未見升溫，因此市場敲進遭到股價遭低估個股。同時，由於未能趕上全球主要市場的反彈波，故日股目前相對便宜。

根據計算，最近3個月，日經下跌3.17%，而美股道瓊卻上漲5.34%，標普500更是漲8.39%左右。

本周，在美國聯準會開完兩天會議後，市場預估聯準會將會釋出提早縮減購債規模。其它主要地區的央行，像是歐洲、英國以及日本也將舉行貨幣相關會議。

另外，日股的旅遊類股表現不佳，因傳出英國倫敦Omicron快速傳播下，當地感染率已達40%。同時，英國已有1位不幸疫歿者。

東京交易所中，航空業與鐵路業領跌，其中，全日空跌1.97%，日本航空跌1.85%，東海旅客鐵道也跌1.35%。

金融保險業者漲1.81%表現最佳，其次是藥商也漲1.2%。另外，汽車零組件製造商上揚，前日收跌的豐田汽車反彈2.35%，本田汽車也漲0.95%。