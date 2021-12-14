澎湃新聞14日報導，河南美容大亨億萬富商楊志才，涉及22年多前發生的跨河南、安徽、江蘇三省的預謀殺害女員工案，隨鑑識技術漸次發達，歷經偵查、不起訴、起訴、一審判死，二審發回、更審判死緩、限制減刑、賠償4萬2927元（人民幣，約合新台幣18萬6732元），受害人家屬認為判輕了，聲請安徽省阜陽市人民檢察院上訴，但檢方決定不予抗（上）訴。

澎湃新聞報導，1999年3月11日晚，河南省信陽市息縣籍時年27歲女子梅麗，被人在離工作處60公里外的安徽省界首市麥田旁偏僻處以鐵管鈍器攻擊、繩索勒頸殺害。當年因刑偵手段和DNA技術限制，案發後10年裡，一直是「無名女屍懸案」。

直到2012年，該案知情人劉X芳報案，犯嫌楊志才和王夫偉才浮出水面。但無名屍已火化，缺乏足夠證據，安徽省阜陽市人民檢察院於2013年決定對楊志才和王夫偉不起訴。

2018年，警方從案發現場的泥土中檢出無名女屍DNA，確認女屍為梅麗，楊、王兩嫌再次被抓獲。彼時，楊志才的美容生意已頗具規模，他本人也被視為有上億人民幣資產的河南美容界「信陽富豪」。

經查，梅麗是河南信陽人，1995年結婚生子， 1997年離婚。梅麗隨後到前夫的好友楊志才與妻子劉霞在信陽市淮濱縣趙集鎮開的眼科診所工作，當時楊志才外甥王夫偉、侄女劉X芳也在診所幫忙。死者前夫離婚後帶著兒子回河南信陽老家。到了1999年，他和梅麗就再也沒了聯繫。

安徽阜陽中級法院於2019年作出的（2019）皖12刑初61號刑事附帶民事判決顯示：1999年3月11日，時年38歲的楊志才以進藥為由，讓劉X芳將梅麗帶至距離診所約60公里的安徽省阜陽市臨泉縣。隨後，楊志才又安排時年剛滿16歲的王夫偉一起到臨泉合意殺害梅麗。

當晚，楊志才和王夫偉以去界首要帳為由，將梅麗騙至界首市磚集鎮鄉下。走到偏僻地點後，王夫偉持鋼管從後擊打梅麗的頭部，將梅麗打倒。楊志才接過鋼管，打擊梅麗頭部等處數下，後用繩子勒梅麗的頸部，並將梅麗拖拽至陳黃溝西側的麥地裡，後逃離現場。經屍體檢驗，梅麗是遭受一重型鈍器打擊形成顱腦挫裂創而死亡。

阜陽中院以犯故意殺人罪，判處楊志才死刑，王夫偉有期徒刑15年。楊志才和王夫偉不服一審判決，提出上訴。

2020年9月29日，安徽省高級人民法院審理此案。二審中，楊志才在庭上堅稱他沒殺人。王夫偉則明確表示認罪認罰，並在庭前簽訂了認罪認罰具結書。

同年12月28日，安徽省高院作出（2020）皖刑終7號刑事附帶民事裁定書。認為原判決部分事實不清，裁定撤銷，發回阜陽中院重新審判。

2021年11月10日，阜陽中院作出判決：被告人楊志才犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身；對楊志才限制減刑。王夫偉犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年。楊志才、王夫偉賠償附帶民事訴訟原告經濟損失4萬2927元。附帶民事是依受訴人民法院所在地上一年度職工月平均工資標準的6個月總額計算，即4萬2927元。

澎湃新聞報導發現，當年楊志才是以「工作生活作風不佳、趕都趕不走」才決定痛下毒手，但另一說是楊妻發現「兩人好上了」。而最早知情者除被告兩人外，只有劉X芳，她將此事告知丈夫，劉夫竟因此向楊某勒索100萬元得逞，之後，她發現家裡被人下毒了才出面舉報此案。

對於判決，死者家屬認為判輕了。11月22日聲請阜陽市檢察院提起上訴。但檢方認為判決認定犯罪事實清楚，定性準確，量刑適當，不符合抗訴條件，決定不予上訴。