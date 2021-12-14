宜蘭縣政府為提供「食在安心」的消費環境，辦理「餐飲衛生管理分級評核」，有105家業者報名參加並通過評核，獲得「優」級、「良」級的肯定，今天（14日）縣長林姿妙頒發標章，林姿妙期許業者持續落實衛生自主管理，也鼓勵餐飲業都能報名參加評核。

今年共有105家業者報名參加並通過評核，早餐業者40家（優級26家、良級14家）、飲料冰品業者48家（優級43家、良級5家）、速食業者17家（均為優級），標章有效期限2年。

衛福部食品藥物管理署科長江仟琦表示，從2010年開始食藥署與各縣市衛生局推動餐飲業優良分級制度，到去年底已有3.3萬餘家獲得優良標章，食藥署會向消費者宣導，也會請美食外送平台業者，優先與有優良標章的業者合作。

林姿妙表示，辦理分級評核的目的，是保障縣民餐飲衛生安全，透過公平、公正、公開的審核機制，落實餐飲業者自主管理、降低食安風險，達到民眾、業者、政府三贏的局面。